Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Донецка

Известия Украинские националисты ударили по Киевскому району Донецка. Как сообщает с места наш корреспондент Евгений Быковский, предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо пострадали.
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