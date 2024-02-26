Сиквел метроидвании Ender Lilies скоро ворвётся в ранний доступ Steam — первый трейл...

Сиквел метроидвании Ender Lilies скоро ворвётся в ранний доступ Steam — первый трейлер и подробности Ender Magnolia: Bloom in the MistМрачная метроидвания Ender Lilies: Quietus of the Knights от разработчиков из Live Wire и Adglobe получит продолжение, причём уже очень скоро.
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