Сиквел метроидвании Ender Lilies скоро ворвётся в ранний доступ Steam — первый трейл...

Сиквел метроидвании Ender Lilies скоро ворвётся в ранний доступ Steam — первый трейлер и подробности Ender Magnolia: Bloom in the MistМрачная метроидвания Ender Lilies: Quietus of the Knights от разработчиков из Live Wire и Adglobe получит продолжение, причём уже очень скоро.