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Петербургский дневник

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Александр Беглов: более 25 километров трамвайных путей заменили в Петербурге в 2024 году

Александр Беглов: более 25 километров трамвайных путей заменили в Петербурге в 2024 году

Наиболее масштабным проектом стала модернизация линии на Садовой улице В 2024 году в рамках программы развития электротранспорта в Санкт-Петербурге была проведена модернизация трамвайных путей, в ходе которой заменили более 25 километров рельсов.

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