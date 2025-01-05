Александр Беглов: более 25 километров трамвайных путей заменили в Петербурге в 2024 году

Наиболее масштабным проектом стала модернизация линии на Садовой улице В 2024 году в рамках программы развития электротранспорта в Санкт-Петербурге была проведена модернизация трамвайных путей, в ходе которой заменили более 25 километров рельсов.
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