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Москва надеется на соблюдение Финляндией обязательств по работе консульства РФ на Аландах

Москва надеется на соблюдение Финляндией обязательств по работе консульства РФ на Аландах

Российское руководство рассчитывает, что Финляндия не будет действовать вопреки взятым обязательствам по функционированию консульства Москвы на Аландских островах.

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