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Честный Детектив: на итальянцев после репортажа из Суджи заведены дела

Честный Детектив: на итальянцев после репортажа из Суджи заведены дела

Уголовные дела заведены против итальянских и украинских «журналистов», которые незаконно пересекли российскую границу и сняли пропагандистские сюжеты, передает Telegram-канал Честный Детектив со ссылкой на источник.

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