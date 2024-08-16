Честный Детектив: на итальянцев после репортажа из Суджи заведены дела

Уголовные дела заведены против итальянских и украинских «журналистов», которые незаконно пересекли российскую границу и сняли пропагандистские сюжеты, передает Telegram-канал Честный Детектив со ссылкой на источник.
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