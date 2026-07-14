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Газета.ру

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Ученый Литвинов: лень выступает мощным инструментом укрепления иммунитета

Ученый Литвинов: лень выступает мощным инструментом укрепления иммунитета

Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола — гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток.

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