В столичном call-центре прошли обыски. Гражданин Украины был задержан в результате уведомления Инспектората полиции муниципия Кишинев после того, как тот предложил правоохранителям 20 тысяч долларов за защиту подпольного бизнеса.
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