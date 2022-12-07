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Серебро и бронзу для Приморья взяли уссурийские борцы на всероссийских соревнования

Серебро и бронзу для Приморья взяли уссурийские борцы на всероссийских соревнования

С 3 по 4 декабря в Томске прошли всероссийские соревнования по спортивной греко-римской борьбе (6+). Они были посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР И.

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