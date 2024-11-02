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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Грицюк – один из сильнейших хоккеистов в КХЛ. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас»

– В детстве Грицюк играл в одном дивизионе с Алалыкиным и Сучковым. Были матчи, когда они «Авангард» из зоны не выпускали.

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