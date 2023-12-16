Минтруд назвал РЖД лидером по социальной политике в России

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации провело анализ работы крупных российских компаний и обнаружило, что Российские железные дороги являются одним из самых больших работодателей в стране.
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