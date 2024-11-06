Мишустин устранит очереди на дорогостоящие операции для россиян

Власти устранят очереди на сложные и дорогостоящие операции для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября во время визита в недавно открытый корпус высоких технологий «Национального исследовательского центра хирургии имени Вишневского» заявил о необходимости масштабировать новейшие методы лечения на всю страну.
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