Мишустин устранит очереди на дорогостоящие операции для россиян

Власти устранят очереди на сложные и дорогостоящие операции для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября во время визита в недавно открытый корпус высоких технологий «Национального исследовательского центра хирургии имени Вишневского» заявил о необходимости масштабировать новейшие методы лечения на всю страну.