Врач Шугушев посоветовал сделать тест на COVID-19 при первых признаках простуды

Доктор медицинских наук главный кардиолог центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев заявил, что из всех инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ) коронавирусная инфекция может дать наиболее быстро развивающиеся осложнения.
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