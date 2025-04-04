Хочешь сделать хорошо - делай сам

Китайский производитель грузовиков Shacman приостановил продажу в России некоторых моделей. Росстандарт предъявил претензии о несоответствии грузовиков требованиям безопасности и наложил запрет на их ввоз и продажу в РФ, а на те, что были проданы к тому моменту, аннулировали выданные разрешения на эксплуатацию.
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