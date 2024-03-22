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Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watc...

Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watc...

Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watch для AndroidМинистерство юстиции США на днях обвинило Apple в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке смартфонов, поэтому компании невольно приходится приводить контраргументы в публичной сфере, даже если раскрываемая информация носит служебный характер.

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