Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watc...

Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watch для AndroidМинистерство юстиции США на днях обвинило Apple в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке смартфонов, поэтому компании невольно приходится приводить контраргументы в публичной сфере, даже если раскрываемая информация носит служебный характер.