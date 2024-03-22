Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watc...

Apple призналась, что на протяжении трёх лет пыталась реализовать поддержку Watch для AndroidМинистерство юстиции США на днях обвинило Apple в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке смартфонов, поэтому компании невольно приходится приводить контраргументы в публичной сфере, даже если раскрываемая информация носит служебный характер.
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