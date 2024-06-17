В Турции обучили румынских военных для работы с БПЛА

Церемония выпуска румынских военнослужащих, обученных работе с беспилотниками типа SIHA Bayraktar TB2, прошла в турецком городе Кешане, сообщил генеральный директор компании Халюк Байрактар 14 июня на своей странице в соцсети Х.
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