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  • Ангел Ннннннн
    Я вообще за отмену ОСАГО, и так народ нищает, а тут еще их в свободное плавание отпускают. До нитки обдерут. Тогда от...В России могут вв...
  • ivan mytnik
    блин, бездонная бочка эти страховщики! Все им мало! Свободный тариф - это означает ровно то, что эти 25т. рублей стан...В России могут вв...
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«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»

«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»

В юбилейных торжествах 9 Мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации: приглашения от имени президента России направят в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.

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