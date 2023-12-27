«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»

В юбилейных торжествах 9 Мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации: приглашения от имени президента России направят в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.
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