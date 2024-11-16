Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы

Вооруженные силы России улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии