Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы

Вооруженные силы России улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.