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Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы

Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы

Вооруженные силы России улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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