2 человека погибли, включая 2-летнего ребенка, 22 ранены на пляжах Севастополя осколками ракет ВСУ

Украинские террористы атаковали дальнобойными ракетами Крым и Севастополь. ПВО над Крымским полуостровом сбивало цели над Евпаторией, Таманью и, собственно, Севастополем, временно было остановлено движение на Крымском мосту.
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