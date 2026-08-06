☄️В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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☄️В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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