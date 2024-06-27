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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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XDefiant привлекла 11 миллионов игроков Не было недостатка в скептицизме вокруг X...

XDefiant привлекла 11 миллионов игроков Не было недостатка в скептицизме вокруг X...

XDefiant привлекла 11 миллионов игроковНе было недостатка в скептицизме вокруг XDefiant в преддверии её релиза, и, как многие ожидали, что касается критического приема, бесплатный многопользовательский шутер от Ubisoft не произвел большого впечатления после своего релиза в мае.

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