XDefiant привлекла 11 миллионов игроков Не было недостатка в скептицизме вокруг X...

XDefiant привлекла 11 миллионов игроковНе было недостатка в скептицизме вокруг XDefiant в преддверии её релиза, и, как многие ожидали, что касается критического приема, бесплатный многопользовательский шутер от Ubisoft не произвел большого впечатления после своего релиза в мае.