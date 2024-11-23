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Похорошевшая Алина Кабаева рассказала, как смогла победить в Афинах

Похорошевшая Алина Кабаева рассказала, как смогла победить в Афинах

“Если бы не эта ошибка, она бы выиграла у меня!”Алина Кабаева, легендарная российская гимнастка и олимпийская чемпионка, вновь привлекла внимание публики, появившись на международном турнире «Кубок «Небесная грация» в Катаре.

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