В каком составе «Зенит» сыграет со «Спартаком»?

«Бобсоккер» рассказал о ближайших планах «Зенита». В пятницу состоится открытая тренировка «Зенита». В Москву на матч 29-го тура чемпионата России по футболу команда отправится в субботу после утреннего занятия.
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