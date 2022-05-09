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В каком составе «Зенит» сыграет со «Спартаком»?

В каком составе «Зенит» сыграет со «Спартаком»?

«Бобсоккер» рассказал о ближайших планах «Зенита». В пятницу состоится открытая тренировка «Зенита». В Москву на матч 29-го тура чемпионата России по футболу команда отправится в субботу после утреннего занятия.

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