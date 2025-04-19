Ушёл из жизни экс-игрок "Монако" и сборной Хорватии Никола Покривач

Скончался бывший полузащитник «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач на 39-м году жизни. Борясь с лимфомой Ходжкина с 2015 года, он покинул спорт, но вернулся в 2021 году в клубы низших лиг, демонстрируя любовь к футболу.