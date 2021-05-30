В США осужденный за шпионаж в пользу РФ заявил о своей невиновности

Alexandria Sheriff's Office Бывший сотрудник спецназа США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, попытался взять обратно свои слова о признании вины, пишет Associated Press.
Alexandria Sheriff's Office Бывший сотрудник спецназа США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, попытался взять обратно свои слова о признании вины, пишет Associated Press.
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