Тульский бизнес-защитник совместно с Управлением Роспотребнадзора по Тульской области провел обучающий семинар для представителей бизнеса

4 июля 2024 года в онлайн-формате состоялся обучающий семинар для представителей бизнеса. В семинаре приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Елистратова, представители региональных общественных бизнес-объединений, экспертного и научного сообщества, администраций муниципальных образований Тульской области, индивидуальные предприниматели и юридические лица региона.