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Интересный Сочи | Куда сходить

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Встреча и лекция со спелеологом в Сочи

Встреча и лекция со спелеологом в Сочи 🗓 17 апреля, 19:00 📍 Навагинская, 9, 2 этаж 📍 Вход свободный Проведёт встречу Наталья Туракулова — спелеолог СГО, участник всероссийских исследовательских экспедиций и руководитель спелеопоходов На встрече можно будет узнать о пещерах, спелеологии, её особенностях и развитии в Сочи: — с чего начать, если вас потянуло под землю — как проходятся пещеры, какое снаряжение используют — что такое подземный базовый лагерь и как там живётся — какие красоты можно встретить в пещерах, или формы подземного рельефа — что испытывают тело и психика человека под землёй 📷 Интересный Сочи.

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