Россия перед Переворотом 1917 года. Темпы роста были вполне впечатляющими. Но налетела свора революсьонэров

Астон Мартин

Да я как раз логику и включаю и пытаюсь объективно смотреть на вещи исторического периода , первое - как может быть страна в нормальном состоянии во время войны ??? и почему людям не нравится именно он лично , с чего вдруг , вполне себе симпатичный дядя ??? он за семью боялся , так любой человек за семью боится , это вполне естественное состояние человека , а зачем трон то покидать ??? если ему объяснили что все будет о кей после его ухода , он что мальчик из дет сада что ли , с такой наивностью ??? он ЦАРЬ или кто ??? и тем более раз Россия побеждала , чего уходить то ??? и никто представить себе не мог какие деньги и какие силы занимаются революцией , и контрразведка не могла или ее не было , никто ничего не знал и не видел , вы наивные что ли ???🤔