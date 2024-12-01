Очень не хотел наступать на мозоли уходящей в Прошлое Антисистемной Страте вымирающих российских марксистов, но , чувствую — надо.
Россия перед Переворотом 1917 года. Темпы роста были вполне впечатляющими. Но налетела свора революсьонэров
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Перестаньте мыслить по подонку Солженицеру, ибо по Резуну, Смердит от вас мертвечиной нацистской. Романова заставило отречься окружение его, но никак не большевики, как нагло лжёт ваша антисоветская свора. научитесь анализировать, сопоставлять и видеть причинно следственные связи, а не мерить историю подлыми антибольшевистскими лозунгами!
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1 час.
Астон Мартин
Да я как раз логику и включаю и пытаюсь объективно смотреть на вещи исторического периода , первое - как может быть страна в нормальном состоянии во время войны ??? и почему людям не нравится именно он лично , с чего вдруг , вполне себе симпатичный дядя ??? он за семью боялся , так любой человек за семью боится , это вполне естественное состояние человека , а зачем трон то покидать ??? если ему объяснили что все будет о кей после его ухода , он что мальчик из дет сада что ли , с такой наивностью ??? он ЦАРЬ или кто ??? и тем более раз Россия побеждала , чего уходить то ??? и никто представить себе не мог какие деньги и какие силы занимаются революцией , и контрразведка не могла или ее не было , никто ничего не знал и не видел , вы наивные что ли ???🤔
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1 час.
Александр Попов
В партии бывшего товарища Батта состоите? Один в один его тезисы.
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58 мин.
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