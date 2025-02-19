«Бешеное животное»: Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК

ВС

Владимир Сергеев

- Пишите: "Черепная травма головы..." - Может быть, черепно-мозговая? - возразил не в меру умный практикант. - Нету у него мозгов, даже проверять нечего, - ответил врач, - раз на день рождения жены с любовницей приперся.