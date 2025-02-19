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«Бешеное животное»: Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК

«Бешеное животное»: Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» на Кубани.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
- Пишите: &quot;Черепная травма головы...&quot; - Может быть, черепно-мозговая? - возразил не в меру умный практикант. - Нету у него мозгов, даже проверять нечего, - ответил врач, - раз на день рождения жены с любовницей приперся.
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17 час.
АС
Александр Сысоев
Этого бешеного пса надо поскорее прикончить, иначе он может натворить много бед.
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12 час.
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