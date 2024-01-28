В Нижнем Тагиле ищут 13-летнего подростка, сбежавшего от врачей

В Нижнем Тагиле Свердловской области полиция разыскивает 13-летнего подростка, сбежавшего от врачей. Об этом сообщила пресс-служба Межмуниципального управления Министерства внутренних дел (МВД) РФ «Нижнетагильское».
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