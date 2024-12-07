Соединенные Штаты Америки намерены сделать Румынию участником военного конфликта на Украине. Об этом сообщил независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску в эфире телеканала Realitatea.
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