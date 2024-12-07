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Джорджеску заявил, что США стремятся втянуть Румынию в конфликт на Украине

Джорджеску заявил, что США стремятся втянуть Румынию в конфликт на Украине

Соединенные Штаты Америки намерены сделать Румынию участником военного конфликта на Украине. Об этом сообщил независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску в эфире телеканала Realitatea.

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