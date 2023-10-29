Тренер Семин назвал заслуженной победу ЦСКА над "Краснодаром" в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что "Краснодар" в матче со столичным ЦСКА, который прошел в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершился победой армейцев со счетом 1:0, показал хороший футбол, однако "быкам" не хватило реализации.