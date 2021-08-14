15-летняя девушка скончалась после падения с шестого этажа дома на Будапештской

Инцидент произошел накануне вечером, сейчас СК изучает все детали произошедшего. 15-летняя девочка накануне вечером упала из окна шестого этажа дома на Будапештской улице, об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером, сейчас СК изучает все детали произошедшего. 15-летняя девочка накануне вечером упала из окна шестого этажа дома на Будапештской улице, об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал источник в правоохранительных органах.
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