"Маша и Медведь" переезжают на Кипр: почему лучшие отечественные мультики либо деградируют, либо бегут из России

Студия «Анимаккорд», создавшая, пожалуй, самый популярный российский мультсериал «Маша и Медведь», переезжает на Кипр и становится иностранной компанией.
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