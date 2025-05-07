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"Маша и Медведь" переезжают на Кипр: почему лучшие отечественные мультики либо деградируют, либо бегут из России

"Маша и Медведь" переезжают на Кипр: почему лучшие отечественные мультики либо деградируют, либо бегут из России

Студия «Анимаккорд», создавшая, пожалуй, самый популярный российский мультсериал «Маша и Медведь», переезжает на Кипр и становится иностранной компанией.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Полностью  согласен  с вами, Этот  фильм  правильнор  назвали  вы МУТЬФИЛЬМ
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6 час.
Николай Гулевич
Так и остаёмся папуасами в экономике.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Ни в  одной  стране  мира  нет таких протяжённых  дорог. А их  надо с одержать Как и в  сёла  привозить продукты, проводить связь и электричество. Только папуасы  гадят на  страну, в которой  живут.
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3 час.
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