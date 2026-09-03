Ответ уже есть: в Москве раскрыли, что ждёт Берлин после закрытия Русского дома

После закрытия Русского дома в Берлине власти приготовили для Германии ответный шаг. Глава МИД Сергей Лавров раскрыл, какая мера рассматривается в качестве реакции на решение Берлина.
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