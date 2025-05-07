Как быстро ввести символ (↓) на компьютере и телефоне

Стрелки в текстах: пошаговая инструкция для Windows, Mac, iOS и Android. Знаете ли вы, что существуют способы, с помощью которых можно вводить в своих текстах символы стрелок: вверх (↑), вниз (↓), влево (←) и вправо (→)? Если вы впервые об этом слышите и не знаете, как это делать, вы попали по адресу.