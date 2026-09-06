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Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 33 процентов

Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 33 процентов

Президент США Дональд Трамп столкнулся с новым падением рейтинга одобрения. Как показало исследование британской компании Focaldata, результаты которого приводит Financial Times, политику главы Белого дома поддерживают только 33 процента американцев.

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