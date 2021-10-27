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Китай запустил систему мониторинга таяния ледников в реальном времени

Китай запустил систему мониторинга таяния ледников в реальном времени

По данным Китайской академии наук (CAS), система мониторинга ледников в режиме реального времени была официально введена в эксплуатацию на леднике горы Юйлуншань в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

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