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Обляков — о реакции ЦСКА на критику: «Не мое дело обсуждать, мое дело — играть»

Обляков — о реакции ЦСКА на критику: «Не мое дело обсуждать, мое дело — играть»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, была ли победа над «Зенитом» (2:1) в 7-м туре РПЛ ответом на критику армейцев.

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