Уже 6 попаданий в Billboard Hot 100! Чимин вырвался в лидеры с песней «Who»

Малыш Чимин (Jimin) творит чудеса, успевая служить в армии и наряду с этим покорять мировые чарты. На днях парень добавил к десяткам своих музыкальных достижений ещё одно: попал в Billboard Hot 100 с песней «Who».
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