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«Никс» намерены побороться за следующую звезду, которая появится на рынке

По словам руководителя одного из клубов лиги, «Нью-Йорк» намерен побороться за следующего звездного игрока, который появится на рынке.

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