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Ивановские новости

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В Иванове снесли 30 аварийных деревьев в Новой Сластихе

В Иванове снесли 30 аварийных деревьев в Новой Сластихе

В микрорайоне Новая Сластиха за полторы недели убрали более 30 аварийных деревьев, в основном старые тополя и американские клёны, которые были поражены гнилью и представляли опасность для жителей.

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