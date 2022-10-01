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Актер Дмитрий Щербина рассказал, как потерял сына после развода с Ольгой Павловец

Актер Дмитрий Щербина рассказал, как потерял сына после развода с Ольгой Павловец

Кадр из фильма | «Дневник свекрови» Актер театра и кино Дмитрий Щербина, известный широкой публике по фильмам «Барышня-крестьянка» и «Адмиралъ», стал героем нового выпуска передачи «Судьба человека», в ходе которого рассказал о смерти сына Прохора.

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