Актер Дмитрий Щербина рассказал, как потерял сына после развода с Ольгой Павловец

Кадр из фильма | «Дневник свекрови» Актер театра и кино Дмитрий Щербина, известный широкой публике по фильмам «Барышня-крестьянка» и «Адмиралъ», стал героем нового выпуска передачи «Судьба человека», в ходе которого рассказал о смерти сына Прохора.