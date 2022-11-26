Трое взрослых и младенец пропали без вести после оползня в Италии

Мощный оползень обрушился на город Казамиччола, расположенный на острове Искья в Италии. Грязевой поток накрыл жилой дом, в котором находились четыре человека, в том числе грудной ребенок — на данный момент они числятся пропавшими без вести.
Мощный оползень обрушился на город Казамиччола, расположенный на острове Искья в Италии. Грязевой поток накрыл жилой дом, в котором находились четыре человека, в том числе грудной ребенок — на данный момент они числятся пропавшими без вести.
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