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Трое взрослых и младенец пропали без вести после оползня в Италии

Трое взрослых и младенец пропали без вести после оползня в Италии

Мощный оползень обрушился на город Казамиччола, расположенный на острове Искья в Италии. Грязевой поток накрыл жилой дом, в котором находились четыре человека, в том числе грудной ребенок — на данный момент они числятся пропавшими без вести.

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