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Царьград

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Директор салона связи на Кубани оформил 20 SIM на клиентов

Директор салона связи на Кубани оформил 20 SIM на клиентов

Сотрудники ОМВД России по Кореновскому району окончили расследование дела, фигурантом которого стал житель станицы Выселки в возрасте двадцати одного года.

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