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Киев боится проснуться в «зловещей тишине мир» 

Киев боится проснуться в «зловещей тишине мир» 

Если Москва и Вашингтон договорятся, Украина не сможет сопротивляться их совместной позиции. Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Шок инсульт инфаркт хватит верхушку руководства страной. А простой народ выспится в тишине и возрадуется, лишь бы не скакали под дудку нацистов.
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