Киев боится проснуться в «зловещей тишине мир» 

Если Москва и Вашингтон договорятся, Украина не сможет сопротивляться их совместной позиции. Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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