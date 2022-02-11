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На тренировке в Пекине-2022 Валиева забыла встать в стартовую позу, а потом перепутала программы

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую тренировку за день на Олимпиаде-2022. Сначала фигуристка забыла встать в стартовую позу, затем приготовилась откатать короткую программу, хотя заявила прогон произвольной.

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