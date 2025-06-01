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Царьград

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Экстренная помощь: Выгоничская школа приютила пассажиров пострадавшего поезда

Экстренная помощь: Выгоничская школа приютила пассажиров пострадавшего поезда

В Брянской области сошёл с рельсов поезд, что привело к гибели трёх человек и травмам у 31 пассажира.

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