Обновленный Civic Type R – больше динамики и стиля!

Объявлены цены на обновленный Civic Type R для рынка США: от 48 700 долларов, то есть примерно 3,8 млн рублей по курсу.
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