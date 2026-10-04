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За рулем

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Обновленный Civic Type R – больше динамики и стиля!

Обновленный Civic Type R – больше динамики и стиля!

Объявлены цены на обновленный Civic Type R для рынка США: от 48 700 долларов, то есть примерно 3,8 млн рублей по курсу.

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