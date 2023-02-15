Смоленщина не собирается отказываться от ярмарок выходного дня

Кроме того, в супермаркетах будут открывать новые «Фермерские островки». В ходе прямой линии губернатора Алексея Островского со смолянами в эфире канала «Россия 24» от жительницы Духовщинского района поступил вопрос, касающийся сельского хозяйства.