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Смоленщина не собирается отказываться от ярмарок выходного дня

Смоленщина не собирается отказываться от ярмарок выходного дня

Кроме того, в супермаркетах будут открывать новые «Фермерские островки». В ходе прямой линии губернатора Алексея Островского со смолянами в эфире канала «Россия 24» от жительницы Духовщинского района поступил вопрос, касающийся сельского хозяйства.

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