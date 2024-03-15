Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

Украинские силы в течение последних нескольких дней попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи солдат, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами.
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